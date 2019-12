Karadeniz’de burun ameliyatlarına yoğun ilgi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yılda yaklaşık 3 bin burun estetiği ameliyatı yapıldığı, bölgede estetik cerrahi uzmanının az olmasının doktorların işini zorlaştırdığı bildirildi.



Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde görevli Opr. Dr. Mustafa Çapar, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde kadın ve erkeklerin artık güzellik konusunda her şeyin en ince detayına kadar özen gösterdiğini söyledi.



Bölgede plastik cerrahi uzmanı sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade eden Çapar, "Trabzon'da bu konuda çalışan 5 plastik cerrah var. Buna karşılık Rize, Giresun ve Ordu'da birer arkadaşımız görev yapıyor. Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de ise plastik cerrahi uzmanı bulunmuyor. Günde ortalama her doktor bir, en fazla 2 burun estetiği yapabiliyor. Karadeniz Bölgesi'nde son bir yılda 3 bine yakın burun estetiği yapıldı" diye konuştu.



Çapar, Karadeniz Bölgesi'nde kadınların güzelleşmek için çok çaba gösterdiğini belirterek, "Ameliyat yaptığımız 10 kişiden 7'si kadın. Bölgede estetik cerrahi uzmanının az olması işimizi zorlaştırıyor" dedi.



Yaz aylarında yoğunluk yaşanıyor



Estetik konusunda yaz aylarında yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Opr. Dr. Çapar, şunları söyledi:



"Özellikle okulların tatil olmasının ardından estetik olmak için başvurular artıyor. Üniversitede, zaman zaman lisede eğitim gören kızlar burun estetiği olmak için geliyor. Sınıfını geçen, eğitimini başarıyla tamamlayarak ödüllendirilmeyi hak eden birçok genç kız, ailelerinden ödül olarak burun estetiği istiyor. Bunun yanı sıra bazı aileler çocuklarını özel günlerde estetikle ödüllendiriyor. Bunlara şahit oldum."



Çapar, bayanların yanı sıra artık erkeklerin sık sık kendilerine başvurduğunu kaydederek, "Karadeniz erkeği de artık çok değişti. Eskiden yok denecek kadar az olan estetik ameliyatlara son yıllarda erkekler de büyük ilgi gösteriyor. Metroseksüelleşme adı altında başlayan bakımlı erkek olayına artık Karadeniz erkeği de sıcak bakıyor.



Bunu bize başvuran kişilerden anlıyoruz. Burun estetiğinin yanı sıra göz çevresindeki torbaların alınması konusunda bayanlardan gelen istekler, artık erkeklerden de gelmeye başladı" diye konuştu.



Estetik, özgüveni artırıyor



Opr. Dr. Çapar, estetik cerrahiye ilginin fazla olmasının insanların daha güzel ve çekici görünmek istemelerinden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun kadın ve erkek için fark etmediğini belirten Çapar, şunları söyledi:



"İnsan her zaman olduğundan daha güzel ve çekici görünmek ister. Güzel nsan her zaman iş yaşamında olsun, eğitim hayatında olsun daha başarılı ve şanslıdır. Okul hayatında öğretmenlerinden ve arkadaşlarından daha fazla ilgi görür. İş hayatında da bu durum devam eder. Eşit durumda olan iki adaydan güzel olan daha şanslıdır. Güzel olan insanlar, kendilerine

olan güvenleri daha fazla olduğu için insan ilişkilerinde de daha başarılı olurlar. İşte bunun için estetik cerrahinin amacı da kişilerin öz güvenlerini kazanmalarına, insan ilişkilerinde daha başarılı ve mutlu olmalarına yardım etmektir."



(AA)