T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karadeniz'de beş ilde eğitime kar engeli

Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu ve Rize'de 17 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verildi

16 Şubat 2017 21:59

Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 5 ilin valilikleri eğitime 1 günlük ara vermek zorunda kalındığını açıkladı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gürgentepe, Korgan, Ulubey, Kabataş, Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Mesudiye, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinin tamamındaki okullarda, Akkuş, Fatsa, Gülyalı ve İkizce ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim 17 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir."

Rize
 

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti. Etkili kar yağışı nedeniyle yarın il geneli okulların eğitime ara verildiğini ifade eden Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararı alındığı kaydetti.

Artvin


Artvin merkez ile üç ilçesinde eğitime kar ve buzlanma nediniyle yarın ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle şehir merkezi ile Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, belirtilen yerlerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun
 

Giresun ve bazı ilçelerde 2 gündür eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği il genelinde yarın da bazı okulların tatil olacağı açıklandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Giresun İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerin yanı sıra, Keşap, Doğankent, Eynesil, Çanakçı, Dereli, Güce ilçesinin tamamında Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okullarında eğitime bir (1) gün Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildiği öğrenildi. Çalışan kamu görevlisi engelli ve hamile personellerin de 17 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

 

Trabzon


Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda güçlük ve sıkıntı yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda 17 Şubat Cuma günü eğtim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Trabzon'da havayolu ulaşımında aksama

Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımında aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Ankara ve Antalya'ya gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların tamamı iptal edildi.

Trabzon'a İstanbul, Ankara ve Antalya'dan yapılması planlanan uçuşlar da aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımının yeniden başlayacağı bildirildi.

 

ETİKETLER

trabzontatilkarokullar tatil mitrabzon valiliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24