Karadeniz'de beş ilde eğitime kar engeli

Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 5 ilin valilikleri eğitime 1 günlük ara vermek zorunda kalındığını açıkladı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gürgentepe, Korgan, Ulubey, Kabataş, Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Mesudiye, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinin tamamındaki okullarda, Akkuş, Fatsa, Gülyalı ve İkizce ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim 17 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir."

Rize



Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti. Etkili kar yağışı nedeniyle yarın il geneli okulların eğitime ara verildiğini ifade eden Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararı alındığı kaydetti.

Artvin



Artvin merkez ile üç ilçesinde eğitime kar ve buzlanma nediniyle yarın ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle şehir merkezi ile Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, belirtilen yerlerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun



Giresun ve bazı ilçelerde 2 gündür eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği il genelinde yarın da bazı okulların tatil olacağı açıklandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Giresun İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerin yanı sıra, Keşap, Doğankent, Eynesil, Çanakçı, Dereli, Güce ilçesinin tamamında Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okullarında eğitime bir (1) gün Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildiği öğrenildi. Çalışan kamu görevlisi engelli ve hamile personellerin de 17 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Trabzon



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda güçlük ve sıkıntı yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda 17 Şubat Cuma günü eğtim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Trabzon'da havayolu ulaşımında aksama

Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımında aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Ankara ve Antalya'ya gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların tamamı iptal edildi.

Trabzon'a İstanbul, Ankara ve Antalya'dan yapılması planlanan uçuşlar da aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımının yeniden başlayacağı bildirildi.