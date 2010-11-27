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Yaşam

KARADENİZ'DE 4 ''CAMGÖZ'' KÖPEK BALIĞI KOCAELİ (A.A)

27 Kasım 2010 14:50

-KARADENİZ'DE 4 ''CAMGÖZ'' KÖPEK BALIĞI KOCAELİ (A.A) - 27.11.2010 - Kocaelili balıkçılar, Karadeniz'de 2'şer metre uzunluğunda, 20'şer kilogram ağırlığında 4 köpek balığı, Saros Körfezi'nde ise 1,5 metre uzunluğunda 15 kilogram ağırlığında akya balığı yakaladı. Kocaeli Balık Pazarı'na getirilen ''Camgöz'' cinsi köpek balıkları ile akya balığı ilgi odağı oldu. Köpek balıklarının Kandıra ilçesinde mezgit ve tekir avına çıkan balıkçıların ağına takıldığı bildirildi.  Balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, Kefkenli balıkçıların yakaladığı köpek balıklarının talep üzerine satışa sunulduğunu söyledi.  Bineklioğlu, şöyle konuştu: ''Kanser hastalığında ilaç olarak kullanıldığı öğrenilen köpek balığını daha önce bir ailenin isteği üzerine getirttik. Son zamanlarda medyada köpek balığının tüm kanserlere iyi geldiği haberleri çıkınca talep arttı. Biz de Karadeniz'de yakalanan 4 köpek balığını kilogramı 5 TL'den, akyayı ise 25 TL'den satışa sunduk.'' Bineklioğlu, son yıllarda yakalanan en büyük balıkların kendi tezgahlarını süslemesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

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