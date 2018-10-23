Karadeniz'de 2,400 yıllık gemi enkazı bulundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Karadeniz Sualtı Arkeolojisi Projesi kapsamında yapılan araştırmalarda, deniz yüzeyinin iki kilometre altında 2,400 yıllık bir gemi enkazına ulaşıldı.

Araştırmacılar, 23 metrelik geminin iyi durumda olduğunu, ana direğinin hala sağlam ve kürekçi banklarının yerinde durduğunu söylediler.

Londra’daki British Museum’da sergilenen “Siren Vazosu” üzerinde görülen gemi ile oldukça benzerlik gösteren geminin eski Yunan’a dayandığını düşünen araştırmacılar, gemiden bir parçayı Southampton Üniversitesi’ne yollayarak karbon testinde geçirdiler. Testin sonucuna göre gemi “dünyanın tek parça halindeki bilinen en eski gemisi” oldu.

Projenin yürütücüsü Prof. Jon Adams, “Klasik dünyadan sağlam bir gemi enkazını yüzeyin iki kilometre altında görmeyi beklemiyordum. Bu bulgu, gemi inşaası ve gemicilikle ilgili anlayışımızı değiştirecek” dedi.

Proje kapsamında, üç yıl boyunca Karadeniz’de yapılan araştırmalar çerçevesinde, aralarında 17. yüzyıldan kalma bir filo, Osmanlı ve Bizans’tan kalma enkazlar dahil olmak üzere, 60 gemi enkazına ulaşıldı.