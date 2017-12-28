Karadenizbirlik: Ayçiçek alım bedeli olarak 59 milyon 294 bin lira ödeme yaptık

SAMSUN, (DHA)- KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçek alım kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Eraslan ürün bedeli olarak bugüne kadar 59 milyon 294 bin lira ödendiğini açıkladı.

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği alım kampanyası hakkındaki açıklamalarda bulundu. Erarslan, Karadenizbirlik\'in bu yıl ayçiçeği alım kampanyası kapsamında çalışmalarını tamamladığını bildirirken, şöyle dedi:

\"Bu yıl ülke ve dünya genelinde ayçiçeği üretiminde belirli bir artış izlenmekte olup buna bağlı olarak kampanya başlangıcından bu güne kadar piyasada oluşan değişken ve çeşitli fiyat hareketlerine karşı amacımız üreticilerimizin mağdur olmaması için, birliğimiz imkanları ölçüsünde azami gayret göstermek olmuştur. Birliğimiz, ayçiçeği ve soya ürünü için avans fiyatlara ilave olarak 0.05 TL/Kilogram fiyat farkı vererek tüm kooperatiflerinde ve bağlı alım merkezlerinde, nihai fiyat olarak ayçiçeği için 1,70 TL/Kilogram, Soya için 1,25 TL/Kilogram fiyat üzerinden ürün bedellerini peşin olarak bugüne kadar 59 milyon 294 bin TL ödemiştir\" dedi.

Birliğin 2016 iş yılı faaliyetlerine ilişkin bilançosunu karla kapattığını ifade eden Ünal Erarslan, şöyle dedi:

\"Ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesi hepimiz için çok önemlidir. Çünkü 3\'te 2\'si ithal yoluyla karşılanan ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Karadenizbirlik, bölgemiz ve ülkemiz için önemli potansiyeli olan yağlı tohum üretimini ve üreticilerini 39 yıldır ayni ve nakdi kredilerle desteklemekte ve ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olmaktadır. Kooperatifçiliğin ve kooperatiflerin önemi özellikle fındık ürünü ve üreticisinin karşılaştığı sorunlar dikkate alındığında aslında ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizdeki tek Yağlı Tohumlar Birliği olarak faaliyet gösteren birliğimiz, ürünlerinin üzerinde \'Kooperatif Ürünüdür\' ibaresini kullanarak aynı zamanda benzer ve taklitlerinden ayrılmıştır. Karadenizbirlik markalı yağlarımız; modern tesislerimizde, yerli taze mahsulden, saf, hiçbir yabancı katkı maddesi içermeyen, yapısındaki yüksek E vitamini rafinasyon şartlarında zarar görmeden TS ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ile TİP 1 yemeklik ayçiçeği standartlarında üretilmekte olup ayrıca, bölgenin Helal Gıda Belgesi olan tek ayçiçek yağıdır.\"



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