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Ekonomi

Karadenizbirlik, ayçiçeği ön alım fiyatını 1.65 lira olarak açıkladı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği ön alım fiyatının 1

25 Ağustos 2017 16:15

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği ön alım fiyatının 1.65 lira olduğunu açıkladı. Erarslan, \"Birlik olarak 50 bin ton alım hedefliyoruz\" dedi.
Genel merkezi Samsun\'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik), 2017-2018 sezonu ayçiçeği alım kampanyasını başlattı. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği ön alım fiyatının 1.65 lira olduğunu belirterek şöyle dedi:
\"Ayçiçeği ürün alım kampanyamızın başladığı bugünlerde, 2017 yılı ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmektedir. Dünya genelinde yağlık ayçiçeği rekoltesinde artış olacağı tahmin edilmekte, bu durum ve birçok faktör bölgemiz için, ürün fiyatlarının, şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Birlik Yönetim Kurulu olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda, ayçiçeği ön alım fiyatını 1.65 TL/Kg olarak belirledik. Birlik olarak hedefimiz 45- 50 bin ton ürün satın almaktır.\"

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