Karadeniz yaylalarında doğal beslenenlerde kalp-damar hastalığına rastlanmıyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Duman, yıllık 2 bine yakınına anjiyo yaptıkları 4 bin hastanın yaşam koşullarını analiz ettiklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Duman, analizlerde, Karadeniz Bölgesi\'nde özellikle yaylalarda yaşayan, doğal beslenen ve sürekli hareket eden kadınlarda, ilerlemiş yaşa rağmen kalp ve damar rahatsızlıklarına nadir rastlandığı sonucunun ortaya çıktığını kaydetti.

RTEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Duman, yıllık 2 bine yakınına anjiyo yaptıkları, yaklaşık 4 bin hastanın yaşam koşullarını analiz ettiklerini söyledi. Tespitlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Karadeniz Bölgesi\'nde diğer bölgelere göre koroner arter hastalığının daha fazla görüldüğünü ifade eden Duman, \"Bölgemizde et ve yağ tüketimini fazla olması bunun nedenlerinden biri. Tedaviye uyum ve kontrollerle bunu önleyebiliriz. Bu konu ile ilgili pek çok araştırma ve veri olmamasına rağmen yaptığımız gözlemlerde özellikle yaylada kalıp aktif olarak çalışan kadınlarda bu rahatsızlıkları çok fazla görmüyoruz\" dedi.

DOĞAL YAŞAM VURGUSU

Doğal yaşamın ve doğal besinlerin tüketiminin kalp sağlığı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Duman, şöyle dedi:

“Doğal beslenen ve doğal çalışan yaylalardaki teyzelerimizde kolesterolün düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu kişilerde koroner arter hastalığından ziyade bizim gözlemlediğimiz uzun yaşadıkları için aort kapaklarında, aort darlığı dediğimiz hastalıklar biraz daha sık görülmekte. Aktif çalışan, doğal beslenen, katkı maddelerinin olmadığı yiyecekleri tüketen, egzoz gazı bulunmayan yaylalarda temiz havayı soluyan kişilerde bu tarz hastalıklar daha az görülüyor.”

Kalp sağlığını korumak için organik beslenmeye çalıştıklarını ifade eden Rizeli vatandaşlar da doğal besinleri tüketerek sağlıklı yaşamayı arzuladıklarını anlattı. Bazı vatandaşlar da kalp sağlığını korumak için stresten uzak durmaya çalıştıklarını ancak tükettikleri gıdalardan şüphe duyduklarını söyledi.

YAYLACILIK GELENEĞİ

Karadeniz Bölgesi’nde, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarında besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara Nisan - Mayıs ortalarında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriliyor. Yazları yaylalarda geçiren vatandaşlar, doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Yaz ayları boyunca çeşitli kültürel içerikli şenliklerin düzenlendiği yaylalar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.



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