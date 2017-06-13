Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengi uzaydan böyle görüntülendi

Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki turkuaz rengi, NASA'nın uydu fotoğraflarına da yansıdı.

NASA'nın Aqua uydusunun çektiği fotoğrafla birlikte bir de makale yayınlandı. Karadeniz'de Fitoplankton patlamasının yaşandığının anlatıldığı makalede ortaya çıkan görüntünün bu Fitoplanktonların oluşturduğu bloglar olduğundan söz edildi. Makalede Okyanus Bilimci Norman Kuring'in, Mayıs ayında zirveye çıkan bu olayın Karadeniz için normal olduğu ve her yıl yaşandığı bilgisine de yer verildi. Kuring, bu yıl ki Turkuaz renginin son yıllarda yaşanan en parlak ve en uzun süreli Fitoplankton patlaması olduğunu da sözlerine ekledi.

Deniz rengindeki değişim İstanbul Boğazı'nda kendini göstermişti. Boğaz sularında günlerdir turkuazımsı, bir renk hakim. İstanbul Boğazı'nın müdavimi amatör balıkçılar bu renk değişiminin en yakın tanıkları. Balıkçıların renk değişimiyle ilgili birbirinden farklı tahminleri var. Kimi yağmur suyunun etkisinden, kimi deniz analarının çoğalmasından kimi de boğaza bir kanaldan temiz su verilmesinden söz etti. Ancak hepsi deniz suyununun rengindeki değişimin farkında.

Bir çok kişiye göre "esrarengiz" "nedeni bilinmeyen" bu durumun benzerlerine aslında geçtimiz yıllarda ve dönemlerde de rastlandı. Tek fark söz konusu renk değişimi geçtiğimiz yıllara oranla daha uzun sürdü, 1 haftayı aştı. Aslında İstanbul Boğazı'ndaki bu renk değişimi, bereket anlamına geliyor. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bu renk değişiminin son 10 gündür bütün Karadeniz'de yaşandığını söyledi. Saydam" bu bir berekettir "dedi.

DHA'ya konuşan Saydam, sözkonusu renk değişiminin kaynağının bilimsel adı "Emiliania huxleyi" olan kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğunu, Karadeniz'de bu organizmaların yoğunluğunda büyük bir patlama yaşandığını belirtelerek şunları söyledi: "Son 10 gündür Sahra'dan gelen yağmurlar bunu tetikledi. Bütün Karadeniz'de bu var. Boğazdaki üst akıntı Karadeniz'den geldiği için İstanbullular bunu net olarak görebiliyor."

Bu değişimle birlikte denizin biraz daha deniz kokacağını söyleyen Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam, "Çünkü Emiliania huxleyi adı verilen Algler suyun rengini turkuaza döndürür ve kokusunu keskinleştirir. DMSP denilen kimyasal salgılar içerdikleri sülfür nedeni ile özel bir koku ortaya çıkarır. Bu da deniz kokusunu daha keskin hale getirir "dedi. Saydam,yaşanan renk değişimiyle ilgili son olarak " Keşke hep olsa, keşke hep sürse" diye konuştu.