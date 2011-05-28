-KARADENİZ ÜRETİMİ AYAK KURUTMA MAKİNESİ TRABZON (A.A) - 28.05.2011 - Trabzonlu iş adamının üreterek ''Termomesh'' adını verip patentini aldığı cihaz sayesinde ayaklar ozonla kurutulacak. Özellikle cami şadırvanları ve otellerde kullanımı amaçlanan cihaz, Trabzon'da fabrika kurulana kadar Şangay'da üretilip ithal edilecek. Albi Dış Ticaret ve Yatırım Limited Şirketi ortaklarından Ali Ulvi Bükrüoğlu, dünyada ilk kez kendisinin ürettiğini öne sürdüğü ayak kurutma cihazının bir süre önce Türk Patent Enstitüsü'nden ''Termomesh'' adı altında patentini aldığını söyledi. Cihazın ayağı 15 saniyede kurutma özelliğine sahip olduğunu belirterek Bükrüoğlu, ''Cihaz ayağın kurutulması diğer bölgelere göre daha zor olan parmak parmak aralarını dahi tamamen kurutmak üzere tasarlandı. Cihazın hijyen özelliği bulunuyor. Cihaza ayağın temas ettiği bölgelerde bakteri ve mantar gibi mikro organizmaların barınması ozon jeneratörü sayesinde önleniyor. Hatta ozonun tedavi edici özelliğinden dolayı mantar, kaşıntı ve benzeri hastalıklar kısa sürede yok oluyor'' dedi. Sensör sistemiyle çalışan, duvar, dolap içi gibi değişik 6 tipi bulunan cihazın cami şadırvanı, otel, kuaför, spor salonu, hastahane gibi çok sayıda yerde kullanılabileceğini ifade eden Bükrüoğlu, ''Cihazın seri üretimine 15 Mayıs itibariyle Şangay'da anlaştığımız bir fabrikada başladık. Orada üretiyor ve Türkiye'ye ithal ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarındaki yüksek maliyetlerden dolayı ürünü yurt dışında üretmeyi tercih ettik. Çünkü devletin verdiği destekler, ancak yurtdışında kalıp imalatında bize faydalı olabildi'' diye konuştu. -TERMOMESH 144 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR- Bükrüoğlu, Trabzon'da fabrika kurmak amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınama Ajansı (DOKA) işbirliğinde çalışma yürüttüklerini anlatarak, şunları söyledi: ''Çin de dahil korumasını aldığımız Termomesh şu anda aylık 3 bin adet üretiliyor. Kademeli olarak bu sayıyı 30 bine kadar çıkartmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar Brezilya, Suudi Arabistan ve Avrupa'daki bazı ülkelerden talep oldu. Cihaz için bilhassa hücre yenileyici özelliğe sahip ozonun ayak altındaki nasırı yok etme özelliğinden kaynaklı talepler alıyoruz. Kuzey Afrika bölgesinden ve Rusya'dan da talepler var.'' Yakında ''Termomesh''in çift ayak kurutma tipinin devreye gireceğini belirten Bükrüoğlu, ''Bu da daha çok Amerika'daki obez insanları düşünerek yapıldı. Termomesh'in seyyarı da var. İmkan tanınırsa yatırım için peyderpey bunları devreye sokacağız. Cihazın çok büyük talep göreceğini tahmin ediyor, büyük bir ihracat patlaması bekliyoruz'' dedi. -ÖNCE CAMİLERİN TALEBİ KARŞILANACAK- Bükrüoğlu, fiyatı 144 liradan satışa sunulan ''Termomesh''i ilk önce Türkiye'de hizmete sunmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''İslam ülkeleri arasında bir önder olmayı, onlara örnek teşkil etmeyi istiyoruz. Önce camilerden, ardından da otellerden gelen talebe cevap vermeye çalışacağız. Test etmek, talepleri görmek ve sıkıntıları tespit etmek için Trabzon'da bir camiye ve alışveriş merkezine Termomesh'i taktık. Ayrıca, Kızılay Genel Müdürlüğü'ne bir cihaz yerleştirdik. Cihazın kullanımıyla ilgili geri dönüşler çok güzel. Biz bu cihazı insanlara faydalı olmak amacıyla çok az bir kar marjıyla piyasaya sürmek istiyoruz.''