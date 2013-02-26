Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'tiyatro salonu' arbedesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'Kadın Kollektifi'nden öğrenciler, Atatürk Kültür Merkezi salonunun tiyatro için kendilerine verilmemesini protesto için oturma eylemi yaptı. Eyleme özel güvenlikçiler müdahale etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) eğitim gören ‘Kadın Kollektifi’ üyesi bir grup kız öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonunun tiyatro oyunu için kendilerine verilmemesini protesto etmek için Rektörlük önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme müdahale eden özel güvenlikçilerle kız öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Osman Şişko'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, bugün öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 20 kız öğrenci, ‘AKM’yi istiyoruz, alana kadar gitmiyoruz’ yazılı pankart taşıdı, ‘Kadınlar susmuyor, AKM’yi istiyor’ sloganı atarak Rektörlük binası önüne kadar geldi. Burada, ‘Anam, bacım, avradım’ adlı tiyatro oyunundan bir bölümü oynayan öğrencilerden Tuba Öztürk, açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 hafta boyunca KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ile görüşmeye çalıştıklarını ancak kabul edilmediklerini anlatan Öztürk, AKM’nin sahneleyecekleri oyun için kendilerine tahsis edilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

“AKM’de geçen yıl düzenlediğimiz konser ve tiyatroları bu yıl da yapmak için Rektör ile görüşmek istedik ama bir türlü kendisine ulaşamadık. Tesadüfen karşılaştığımız Rektör Baykal’a hazırladığımız tiyatro oyununu AKM’de sahnelemek isteğimizi söyledik ama bize, ’Size salon yok’ cevabını verdi. Rektör Süleyman Baykal’a sesleniyoruz; Kapılarınız düşünen, tiyatroya yapan, paneller düzenleyen, konserler veren üniversitelilere kapalıysa, kime açık? Hazırladığımız oyunun tüm provalarını bundan sonra Rektörlük binası önünde yapacağız. Rektör Baykal ile görüşüp üniversite salonlarını kullanabilme hakkını alana kadar buradan ayrılmayacağız.”

Açıklama ardından elerindeki pankartları yere açan grup daha sonra Rektörlük binası önünde oturma eylemine başladı. Ancak kısa süre sonra gruba özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Özel güvenlikçiler öğrencilerin açtığı büyük pankartı almaya çalışınca arasında arbede çıktı. Rektörlük binasına girmeye çalışan bir öğrenci yaka paça dışarı atıldı. Yaşanan arbede sırasında pankartın bir bölümü yırtıldı, ancak öğrenciler eylemi sürdürdü. Özel güvenlikçilerin öğrencilerin elindeki pankartı almak için çabaları sonuç vermedi. Rektörlük önünde bir süre daha oturan eylemci öğrenciler, horon oynadıktan sonra dağıldı.