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15 Temmuz Darbe Girişimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu

7 öğretim görevlisi, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

27 Eylül 2016 17:46

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Karadeniz Teknek Üniversitesi'nde (KTÜ) görevli 7 araştırma görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan akademisyenlerin, "FETÖ'nün iletişim ağı" olduğu öne sürülen 'ByLock' programını kullandığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; araştırma görevlileri B.A., Ç.A., A.Ö., İ.N.B., İ.B., B.K. ve Y.M. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evlerinde de arama yapılan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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