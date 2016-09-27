Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Karadeniz Teknek Üniversitesi'nde (KTÜ) görevli 7 araştırma görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan akademisyenlerin, "FETÖ'nün iletişim ağı" olduğu öne sürülen 'ByLock' programını kullandığı iddia edildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; araştırma görevlileri B.A., Ç.A., A.Ö., İ.N.B., İ.B., B.K. ve Y.M. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Evlerinde de arama yapılan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.