Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin araştırma görevlisi alımı için yapacağı sınavı bir gün kala iptal edildi, liste değişti

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) açtığı araştırma görevlisi ilanı için sınava çağrılan aday Güldeniz Karaaslan, sınavın iptal edildiğini öğrendikten sonra kendi adını aday listesinde göremedi. Karaaslan durumu mahkeme taşırken, listede daha önce yabancı dil sınavı 73 olan bir adayın değişen listede puanının 92,5 olarak güncellendiğine dikkati çekti.

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, 27 Temmuz 2020 tarihinde KTÜ bünyesinde yapılacak olan araştırma görevlisi giriş sınavı, sınava bir gün kala ertelendi. Sınavın ertelendiğini Ankara’dan Trabzon’a yaptığı yolculuk sırada öğrendiğini belirten Karaaslan, yapılan açıklamada ilgili başvuruların tekrar değerlendirmeye alınacağı söylendiğini, 5 Ağustos 2020’de yayınlanan ikinci ön değerlendirme listesinde ise adını göremediğini ifade etti.

Ayrıca bir adayın ilk listede 73,75 olarak görülen yabancı dil puanının ikinci listede 92,5 olarak gözükmesi ise merak konusu oldu.

İki anabilimde adı vardı

Konuyu yargıya taşıyan Güldeniz Karaaslan, süreci şu sözlerle anlattı:

“24 Haziran 2020 tarihinde KTÜ bir ilan yayımladı, 35 tane araştırma görevlisi alacaktı. Ben de iktisat teorisine başvurdum. 21 Temmuz’da ön değerlendirme sonuçları ilan edildi. O listede sınava çağırıldım. 27’sinde sınav yapılacaktı, ayın 25’inde Ankara’dan Trabzon’a yola çıktım. Gece, sınava bir gün kala sınavın iptal edildiğine dair bir bilgi geldi. Trabzon’a gittim, personel daire başkanıyla görüştüm. Ayın 5’inde de ikinci listeler ilan edildi. O listeyi incelediğimde yalnızca iki üç bölümde bir değişiklik olduğunu gördüm. Ayrıca bir adayın hem iktisat teorisinde hem de iktisat politikasında, yani iki ana bilimde de adı vardı. Fakat sistemde bu mümkün değildi, sadece bir yere başvurulabiliyordu. Bunun nasıl olduğunu sorup yine cevap alamadım.”

"Bu usulsüzlüklerden artık bıktım"

Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkincisi de mimarlık fakültesinde, bölgesel kalkınma ilanında bir adayın ilk listede 73 olan yabancı dil puanı ikinci listede 92,5’e çıkarılmış. Bunun nasıl olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Puanı yanlış yazılmış olsa orada çok uzun bir süre var. Benim böyle bir şey başıma gelse itiraz eder düzelttiririm bir, iki gün içinde. KTÜ Rektörü’nün şaibeli bir geçmişi var. Hemen ertesi sabah olayla ilgili dava açtım. Ben de acaba hangi akrabası için sınava bir gün kala sınavı iptal ettirdi de insanları mağdur etti diye düşünüyorum. Bu salgının ortasında sınav var diye bir gün kala gittik. Daha önce başka bir üniversite tarafından daha mağdur edilmiştim. Bu ikinci olunca direkt gidip şikâyetçi oldum. Ben bu salgın koşullarında o yola çıktım, otobüsle gittim, birçok riski göze aldım. Sırf sınava girebilmek için. Bu usulsüzlüklerden artık bıktım.”

Konuya ilişkin iddiaları sormak için aradığımız Bölüm Başkanlığı’ndan bir yetkili ise konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini, zaten sonuçların sitede var olduğunu söyledi.