Karadeniz sahilinde erozyon tehlikesi artıyor

T24 - Sakarya'nın Karasu ilçesine liman yapılmasının ardından deniz suyu, Karadeniz sahil şeridi boyunca 100 metre içeriye doğru ilerlemeye başladı. Deniz suyunun ana caddeyi de aşması halinde ilçenin büyük bir bölümünün su altında kalacağı belirtildi.





Son üç yıldır görülen Karadeniz sahilindeki erozyon özellikle geçtiğimiz yıl daha da arttı.



Zonguldak Karaelmas Üniversitesi tarafından hafta başında kamuoyuna açıklanan GPS sistemi ile yapılan analizlerde birkaç yıl içerisinde deniz suyu baskınına uğrama riski bulunan Sakarya'nın Karasu ilçesinde, deniz suyu son bir yılda erozyonla yaklaşık 100 metre içeri girdi.



Karasu ilçesinin 22 kilometrelik sahilinin liman bölgesi olan 2 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan erozyon nedeniyle, kabaran deniz suları sahildeki onlarca yazlık evi yutarken sular yaklaşık 100 metre içeri girdi.



Belediye plajının da tamamen sular altında kaldığı bölgede deniz suyu festival alanına dayandı. Erozyonun 50 metre daha ilerlemesi halinde deniz sularının ilçe merkezine girmesinden endişe ediliyor.





Araştırmacılar tehlikeye dikkat çekti



Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Afet İzleme ve Araştırma Laboratuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nün Karasu Belediyesi'nin desteğiyle bölgede ortak yaptığı çalışmada, Karadeniz’de deniz sularının iç kesimlere doğru ilerledigi ve bunun sürmesi halinde de birkaç yıl içerisinde ilçe merkezinin sular altında kalabilecegi açıklandı.



Bölgede bir yıl süren çalışmalarda alınan sonuçların ardından yapılan açıklamada tedbir alınmaması halinde birkaç yıl içinde denizin ana caddeyi aşarak deniz seviyesinden daha aşağıda bulunan bölgelerin deniz suyuyla kaplanabileceğine dikkat çekildi.



Karadeniz’in 100 metreyi bulan erozyon sonrasında sular altında kalan Karasu sahilinde iki yıl önce sahilde çekilen fotoğraflar tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.



Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, önlem alınmazsa ana caddeye geçmesi halinde ilçce merkezine gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



İspiroğlu, “Buradaki tehlike gerçekten büyük. Bunun çözümünün de bir an önce bulunması gerekiyor. Bir yıl içerisinde 100 metrelik sahili sular altında bırakan deniz suları hızla geliyor. Ana caddeyi geçmesi halinde ilçe merkezine gelmesi kaçınılmaz. Bu korkunç gerçek ister istemez bizi ürkütüyor. Bununla ilgili olarak bakanlığın bir an önce önlem alması gerekiyor. Çünkü bölgede oturan halk endişeli. Hemen bugün bu tehlike belli sözkonusu olmayabilir. Ancak eger önlem alınmazsa iki yıl sonra bu korkunç son kaçınılmaz" dedi.









