T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

KEŞAP(Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Keşap İlçesi girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı

20 Ocak 2018 12:33

KEŞAP(Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Keşap İlçesi girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı.
Heyelan, bugün saat 08.00 sıralarında Keşap ilçe girişinde meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak, taş duvar ile yaya  kaldırımına ait beton blok, karayoluna düştü. Toprak kaymalarının devam ettiği alanda karayolları ve itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Heyelean ve ardındaki  çalışmalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su sıktığı yamaçtaki toprak ve taş kütlelerini tehlike oluşturmaması için indirmeye çalıştı. Bu sırada karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 
Çalışmanın ardından Karadeniz Sahil Yolu Giresun-Keşap karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. 

FOTOĞRAFLI   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KEŞAPGiresun DHA GİRESUN KeşapKaradeniz Sahil YoluHeyelanKeşapYolToprakHeyeleanSahil YoluBuKaradeniz Sahil Yolu GiresunKeşap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24