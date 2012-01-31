Karadeniz Sahil Yolu çöktü

T24 - Artvin'in Hopa İlçesi Sarp Köyü yakınlarında dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Sarp Sınır Kapısı'ndan Hopa İlçesi'ne giden yol kapanırken, ulaşım diğer yoldan verilmeye başlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ''bizim icraatlarımız duble yollardır'' demişti.







Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 500 metre mesafede, yolun deniz tarafında bulunan istinat duvarı, Karadeniz'in yer yer 10 metreye ulaşan dalgalarının gücüne dayanamadı ve tahrip oldu. İstinat duvarının taşıyamadığı Karadeniz Sahil Yolu'nun yaklaşık 60 metrelik bölümü çöktü. Ulaşım, Hopa'dan Sarp Sınır Kapısı'na giden çift şeritli yolun iki taraflı olarak ulaşıma açılmasıyla sağlandı. Karayolları ekipleri çöken yolda onarım çalışması başlattı.



Bu arada, yöre halkı da yolun deniz dolgusu ile yapılmasının sıkıntılarının sık sık yaşandığını anlattı. Yöre sakinlerinden Osman Özşahin, Deniz yükseldi, dalgalar duvarın altını oyunca yol çöktü. Deniz yolu söküp alıp götürüyor. 15 yıl önce de burası çökmüştü. Yolun yüksekten geçmesi lazım derken, Hasan Aksoy da, Yol yapmadan evvel Gürcistan tarafına bakmaları gerekirdi. Orada yolun deniz seviyesinden ne kadar yüksek geçirildiği görülecektir. Zamanında yol hatalı yapıldı. Çevrede yaşayanlara, bölgeyi bilenlere de sormadılar. Yolun çökmesinin nedeni yapım hatasıdır” diye konuştu.





Karadeniz kabarınca...



Hopa Belediye Başkan Vekili Hakan Gül ise, Karadeniz kabardığında bölgede yaşayan insanların yüreği ağzına geliyor. Sahil yolu, ne kadar iyi yapıldığı söylense de Karadeniz in ve tonlarca suyun gücüne dayanabilecek bir yol değil dedi ve şöyle konuştu



Yapım hataları var. Bölgede taş duvar yapılmış, üzerine asfalt dökülmüş. Duvar dalgaların etkisiyle deforme olunca yol çöktü. Benzer olayları Karadeniz sahili boyunca görmek mümkün. Biz kent içinde bile dalgaların yol şeridini taşlarla kapattığını görüyoruz. Bazılarının söylediği gibi, 'Sahil yolu uygun harcamayla yapıldı. Dağlardan yapılsaydı maliyetli yüksek olurdu' sözlerine katılmıyoruz. Dolgu yolun maliyeti, bakımı, onarımı ve her tahribattan sonraki masrafı daha fazla oluyor.





Başbakan Erdoğan'ın dünkü Ulusa Sesleniş konuşmasında icraatlardan böyle bahsetmişti:



-Bizim şovumuz eserlerimizdir. Bizim şovumuz Türkiye'nin dört bir yanında tıkır tıkır işleyen şantiyelerdir. Bizim şovumuz 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz toplu konutlardır. Barajlar, duble yollar, hastaneler, okullardır.





