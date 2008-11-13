Karadeniz ormanlarını güneş enerjisi koruyacak

Zonguldak’ta Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü’nden sağlanan kredilerle güneş enerji sistemi kullanımı yaygınlaştırılarak orman ürünleri talebinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. ORKÖY Genel Müdürlüğü’nce ısıtma amaçlı odun tüketimini azaltmak ve orman köylüsünün hayat standardını iyileştirmek amacıyla başlatılan güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi projesi kapsamında ülke genelinde ailelere krediler veriliyor.



Ekonomik gelirleri yılda 10 bin YTL’nin altındaki orman köylüsüne talep etmeleri durumunda ORKÖY tarafından iki yıl geri ödemesiz düşük faizle ve faizsiz krediler verilerek yaşam standartlarının yükseltilmesinin yanı sıra ormanların koruması amaçlanıyor.



Orman varlığı 194 bin hektar civarındaki Zonguldak’ta da ormanların korunmasına katkı sağlanması çalışmaları kapsamında, köylerde 403 ailenin kullandığı güneş enerji sisteminden 200 ailenin daha faydalanması planlanıyor.



İl Çevre ve Orman Müdürü Nazmiye Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman köylerinde sıcak su tüketiminde yakacak odun kullanımının önüne geçilmesi, daha az orman emvalinin kullanılması ve ormanların korunması amacıyla desteklerin sağlandığını söyledi.



Bu yıl 403 orman köylüsünün evine güneş enerji sisteminin kurulduğuna dikkati çeken Uzun, şöyle dedi:



“Sistemin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Gelen talep doğrultusunda bakanlığımızdan 260 bin YTL ödenek talebinde bulunduk. Gönderilen bu krediyle 200 ailenin daha evlerine sistem kurulacak. Artık aileler, sıcak su elde etmek için sistemden yararlanıyorlar. Güneş enerji sistemiyle aileler odun yakarak su ısıtmayacağı için ormanlarımız korunacaktır. İnsanların ormana olan baskısının en aza indirilmesinin yanı sıra doğal ve yenilenebilir enerji güneş enerjisinden köylülerimizin yararlanmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıl sistemi daha fazla orman köylüsüne ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun ailelere maliyeti bin 300 YTL’dir.”



Özel ağaçlandırma kredisi



Bu yıl başlatılan “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği” kapsamında 5 dekar arazisi olan ya da orman arazisi kiralayabilen herkese özel ağaçlandırma kredisi verildiğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:



‘İlimiz orman dokusu arazisi açısından çok zengindir. Bahçe tarımı yapamayan ama 5 dekar alan arazisi olan ve orman hazinesinden 20-30 dekar alan kiralayabilenlere devletimiz 15 yıl geri ödemesiz özel ağaçlandırma kredisi veriyor. Böylece, meyve bahçesi oluşturabilecek vatandaşlar gelir elde etmelerinin yanı sıra ağaçlandırma seferberliğine de katkı sağlamış olacaklar. Bu konuda kaymakamlıklara yazı yazdık, köylülere ve muhtarlara da bilgilendirme toplantısı yapacağız. Köylüye ek gelir getirecek faaliyet çalışmaları yapıyoruz.”



Odun dışı ürünlerin değerlendirilmesi



Uzun, orman kredi kooperatiflerine yönelik odun dışı ürünlerin değerlendirilmesi için kredi çalışmalarında bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Ülke genelinde ilk kez müdürlük olarak orman köy kooperatiflerine yönelik bilgilendirme semineri düzenledik. Amacımız, ormandaki tamamen organik ürünlerin tüketicisiyle buluşmasıdır. Büyük oranda C vitamini içeren yaban mersini meyvesinin yanı sıra böğürtlen, ahududu, ahlat, muşmula, alıç, kekik, kantaron ve defne yaprağı gibi orman dokusu içinde yer alan ürünlerin satışını sağlayacak çalışma içindeyiz.”