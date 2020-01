Karadeniz kurvaziyer denizi oluyor

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda faaliyet gösteren İstanbul merkezli \'Tura Turizm\'in Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Önen, Karadeniz\'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in talimatıyla, Soçi çıkışlı kurvaziyer turların merkezi haline geldiğini söyledi. Rus şirketlerle işbirliği ve projelerinde önemli aşamalar katettiklerini söyleyen Önen, Türkiye\'deki bürokrasiden yakındı.

Dünyanın önde gelen birçok kruvaziyer şirketlerinin Türkiye limanlarındaki partneri ve hizmet sağlayıcısı Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Önen, Karadeniz\'in, kurvaziyer denizi olacağını söyledi. Kurvaziyer turizminde yeni pazarlara yöneldiklerini, Rus lider Putin\'in talimatı ile ivme kazanan Rus kurvaziyer devleriyle temaslarda bulunduklarını belirtti. Türkiye\'deki bürokrasinin hızlı kararlar alınmasını engellediğini söyleyen Önen, buna Mart ayında karar alınmasına rağmen geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren kurvaziyerlerin desteklenmesini örnek gösterdi.

EGE ADALARINI DA KAPSAYAN TUR HEDEFİ

Turizmde yeni pazarlar ve yeni arayışlar içinde olduklarını söyleyen Erkunt Önen, turizmde yeni pazarlara yönelmiş durumda olduklarını anlatırken, \"Rus pazarında kurvaziyer programı için görüşmelerimiz devam ediyor. Soçi limanından başlayıp İstanbul\'a uzanan bir Karadeniz turu üzerinde çalışıyoruz. Hem Karadeniz, hem de Ege adalarını içeren çalışmalarımız var. Kelebek sistemi dediğimiz planlamada, bir yanda İstanbul çıkışlı Karadeniz turları, bir yandan da Kuşadası\'nı da kapsayan Ege adaları olacak\" dedi.

Karadeniz\'in kısa sürede \'Kruvaziyer denizi\' olacağını söyleyen Önen, şöyle devam etti;

\"Rus Karadeniz ekonomik işbirliği çerçevesinde Karadeniz\'de kurvaziyer turizminin desteklenmesi konusunda en üst düzeyde mutabakat söz konusu. Rus lider Putin\'in de talimatları olduğunu öğrendik. Soçi\'den kaynaklı Kurvaziyer turlarının başlayacağını biliyoruz. Biz de Türkiye\'den her türlü desteği veriyoruz. Eminim ki bizim hükümetimiz ve bürokratlarımız da buna gerekli desteği verecektir. Bu desteklerle Karadeniz bir kurvaziyer denizi olacak, Karadeniz Kurvaziyer turizminde çok ileri noktalara ulaşacaktır. Bu çok önemli bir adım. 10-15 yıl önce Kuşadası\'na çok az gemi geliyordu, önceki yıl gelen gemi sayısı ise yaklaşık 500, Karadeniz\'de aynı şekilde gelişecektir.\"

\'BÜROKRASİ ÇOK YAVAŞ\'

Türkiye\'nin kurvaziyer konusunda sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Önen, vize sorunu nedeniyle birçok dünya devinin Türkiye\'yi programlardan çıkardığı yönünde duyumlar alındığını kaydetti. Önen, özetle şunları söyledi:

\"Önümüzdeki yıl için bize yansıyan resmi iptal yok, satışlar devam ediyor. Turizm ve Turizm Bakanlığı\'nın verdiği destek resmileşti. Biz bu hamleyi mart ayında bekliyorduk. Sezon bittikten sonra açıklanmasının bu yıl için hiçbir faydası yok. Kurvaziyerde planlar bir yıl önceden yapılır. Sezon bittikten sonra bu yıl için faydası yok. Bunun yanında desteğin 2018 ile 2019 yılları için de uzatılmasını bekliyoruz. Hükümetimiz hassas davranıyor. Bürokrasinin yavaş işlemesi işleri aksatıyor. Mart aylarında kararname çıksaydı şimdiye kadar daha olumlu sonuçlardan söz edebilirdik. Turizm her an yaşayan ve aktif bir sektör. Kararların hızlı alınması bürokrasi çarklarına takılmaması gerekiyor.\"



