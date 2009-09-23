Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ile Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''Meteorolojik uyarı''da, Doğu Karadeniz'de yer alan Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'da bu gece ve yarın, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde de yarın sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Uyarıda, yetkililer ile vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırıma karşı tedbirli olmaları istendi.