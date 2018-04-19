Karadeniz fındığı İtalya'da tartışıldı: Türkiye kaybeder

17 Nisan Dünya Çiftçilerinin Uluslararası Mücadele Günü'nde Türkiye, Gürcistan ve İtalya’dan fındık çiftçileri İtalya'nın Nepi kentinde bir araya geldi. Toplantıda, büyük üreticilerin dünya çapında fındık dikim sahalarını gittikçe genişlettiği ve bunun Türkiye’nin üretimden gelen gücüne zarar vereceği vurgulandı. İtalyan basını haberi "Başkentte fındık toprakları savaşı: 'Yoğun tarıma hayır'" başlığıyla verdi.

Cumhuriyet'ten Esin İleri'nin haberine göre Fındık Üreticileri Sendikası (Fındık-SEN), 17 Nisan Dünya çiftçilerinin uluslararası mücadele gününde, İtalya ve Gürcistan çiftçileriyle bir araya geldi. Toplantı, İtalya'nın en önemli fındık bölgesi olan Viterbo'da, 13 belediyenin işbirliğinde, çiftçi ve gıda örgütlerinin katılımıyla oluşturulan "Bio-distretto Della Via Amerin" platformunun davetiyle gerçekleşti.

“Yerel Üretimden Küresel Pazara: Sorunlar ve İmkanlar" konferansında, Türkiye’de fındık üretimi, fındık üreticilerinin koşulları ve örgütlenme deneyimleri aktarıldı. Diğer ülkelerdeki çiftçilerin durumu hakkında bilgi edinildi. Konferansı düzenleyen örgütler, fındık üreticilerinin uluslararası dayanışmasının da temellerini attı.

Fındık Üreticileri Sendikası (Fındık-SEN) temsilcileri söyle konuştu:

"Fındık fiyatları ihracat bazında 2014 yılından bu yana son beş yıllık dilimde 12.37 dolardan 6.33 dolara kadar gerileyerek hem fındık çiftçisi hem de ülke ekonomisi kaybetmektedir. Fındık üretiminde kullanılan ilacından gübresine tüm girdiler kat be kat artarken fındık fiyatları gerilemektedir. Fındık çiftçisi maliyetine fındığını satmak zorunda bırakılmaktadır. Dünyanın çiftçileri düşman ya da rakip değildir. Fındık, hepimizin ortak kaderi ve ortak geleceğidir"