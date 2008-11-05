Karadeniz doğası için mücadelenin adı 'Karmete'

'Karadeniz’de bir çok derede yapılması planlanan ve yapılmakta olan hidroelektrik santralleri istemiyoruz. Nükleer santral yapılmasına karşıyız. Yaylarımız satılırken sessiz duran bilince karşıyız.' Bu sözler değirmende üretildi. Evet yanlış duymadınız, Lazca’da “değirmen” anlamına gelen “karmete” İstanbul’da bir müzik grubuna isim oldu.



Birgün'de yer alan röportajda grubun misyonu ve etkinlikleri ile ilgili konuşan grup üyeleri Karadeniz doğası için mücadele ettiklerini söylüyorlar.



Karmate’yi bize anlatır mısınız?



Karmete, Lazca"da ‘değirmen’ anlamına gelmektedir. Karadeniz"de değirmen mimari yapısı açısından ve işlevi açısından önemli bir yer tutar. Değirmen, üretimdir, emeğin işlenişidir.



Grubun bir misyonu var mı?



Karadeniz bölgesinde konuşulmakta olan, Lazca v.b. unutulma tehditi ile karşı karşıya olan dilleri yaşatmak, bu dillerdeki türküleri, ninnileri ve destanları, orijinal hallerini bozmadan evrensel boyutta insanlara taşıyabilmek amacımız. Senelerdir popüler kültür çerçevesinde, kendi coğrafyamızın müziği yozlaştırıldı.



Karadeniz müziğinin tarihsel yolculuğuna bakıldığı zaman, zengin bir arşive sahip olduğunu görürsünüz. Oysaki bu arşive ulaşmak bir hayli zordur, bu dünyadan göçüp giden her birey beraberinde kültür adına birçok zenginliği de götürüyor. Bu zenginliklere sahip çıkmak ve bu kültür adına yeni ve güzel eserler üretebilmek isteğimiz ve tabii ki sorumluluğumuz.



Çok zengin kaynakları olan bir bölge Karadeniz; su kaynakları, endemik bitkileri, yayları ve buna benzer bir çok güzellikleri ile tehdit altında bir yer. Öncelikle, Karadeniz’de bir çok derede yapılması planlanan ve yapılmakta olan hidroelektrik santralleri istemiyoruz. Nükleer santral yapılmasına karşıyız. Yaylarımız satılırken sessiz duran bilince karşıyız. Aslında, doğayı tahrip edecek ve doğal yaşam içinde canlılara kastedecek tüm projelerin karşısındayız. Yani doğa katliamına sadece Karadeniz düzleminde bakmamak lazım, yaşanabilir bir dünya için tüm insanlığın bu konuda bilinçli olması gerekiyor.



Karadeniz"in kültürleri sizce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya mı?



Popüler kültürün etkinliğiyle, tüm diğer kültürler gibi yok edilmeye çalışılmakta. Kültürü etkileyen doğal yaşam koşulları da ayrıca tehdit altında. Bizler dilimize, kültürümüze sahip çıkar ve yarına taşımayı becerirsek, yok etmeye çalışanların tehdidi karşısında asıl tehdit oluruz. Laz dili ve kültürünün yaşatılması için bu güne kadar emek verdik bir çoğumuz, yarın için de kendi dilimizde şarkılar söylemek, kardeş dillerin şarkılarını seslendirmek bu yozlaşma karşısında bir duruş olacaktır bizim için.