Karadeniz'de sular ısınıyor: ABD, Ukrayna'nın donanmasını tekrar inşa etmesine yardım ediyor

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ABD, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından yok olma noktasına gelen Ukrayna donanmasını Moskova'ya karşı güçlendirmeye çalışıyor.

Rusya'nın bölgede yaklaşık 150 bin askerin katılımıyla tatbikatlar düzenlemesinin ardından ABD ile Ukrayna pazartesi günü itibariyle Karadeniz'de "Deniz Esintisi" isimli tatbikatlara başladı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde Ukrayna donanmasının merkezine de el koymuştu. Ukrayna donanması gemi ve teknelerinin yaklaşık yüzde 80'ini bu olay sonucunda kaybetmişti.

CNN'in aktardığına göre ABD, Ukranya'ya donanmasını tekrar inşa etmeye çalışmasında yardımcı oldu. ABD, Ukrayna'ya iki eski ada sınıfı devriye teknesi verdi. Ukrayna'nın üç tekne daha alma sürecinde olduğu ifade edildi.

Pentagon kısa süre önce ABD'ye birkaç tane Mark VI devriye teknesi sağlanacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya 16 tekne satılmasına izin verdi. Teknelerden 6 tanesi ABD yardım programı tarafından sağlanırken, geriye kalanları için Kiev ödeme yapacak.

CNN'e konuşan savunma kaynağı, bu teknelere daha çok ateş gücü sağlamak istediklerini dile getirdi.