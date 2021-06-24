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Dünya

Karadeniz'de gerginlik sürüyor; Rusya, İngiltere'ye nota verdi

24 Haziran 2021 19:18

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronner ile yapılan görüşmede, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.

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