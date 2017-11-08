Karadeniz çevresindeki Kızılay ve Kızılhaçlar Ukrayna için çalışacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ULUSLARARASI Kızılay- Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa\'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kerem Kınık, Avrupa bölgesinde savaşın olduğu tek yerin Ukrayna olduğunu belirterek, \"Karadeniz\'e komşu olan Kızılay ve Kızılhaçların daha önce kurulan ama aktif olmayan birliklerini canlandırma konusunda karar verdik\" dedi.

Kızılay- Kızılhaç hareketinin 4 yılda 1 gerçekleştirdiği Uluslararası Kızılay- Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, Antalya\'nın Belek Bölgesi\'ndeki bir otelde yapıldı. 190 üyesi bulunan federasyonun bu yılki genel kuruluna, 189 ülke katılarak oy kullandı. Genel kurulda 116 oy alan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi. İlk kez rekor katılımla genel kurulun gerçekleştiğini belirten Kerem Kınık, katılımdan memnun olduklarını söyledi.

İLK KUTLAMA ALMAN RAKİBİNDEN

Dünyadaki politik kutuplaşmalardan etkilenmediklerini aktaran Kınık, seçimin \'Tatlı yarış\' havasında geçtiğini anlattı. Genel kurulun sonuçlanmasının ardından ilk tebriği 55 oy fark attığı Alman mevkidaşından aldığını aktaran Başkan Kınık, şöyle konuştu:

“Kızılay olarak Avrupa Bölge Başkanlığı\'na aday olduk. Tatlı bir yarıştı. 116 oy aldık. Alman mevkidaşım Volkmar Schön 61 oy aldı. İlk önce Schön beni kutladı. Kendisi bizden önce başkan adaylığını açıkladı. Seçimler sonuçlanınca Volkmar Schön \'Sen benden önce adaylığını açıklasaydın ben adaylığımı açıklamam, sana oy verirdim\' dedi. Dünyadaki politik kutuplaşmalar bizim kafamızda yok. Biz değişim talep eden bir gruptuk\" diye konuştu.

KARADENİZ BÖLGESİ UKRAYNA İÇİN BİRLEŞECEK

İnsani yardımlar konusunda Türkiye\'nin üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yaptığını söyleyen Kınık, Suriye\'de yaşanan olaylara hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını, Türkiye\'nin sınırlarını kapatması halinde Suriye\'de daha çok insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından da sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Kerem Kınık, seçimin ardından çalışmalara başladıklarını aktardı. İlk çalışmayı Ukrayna için yaptıklarını anlatan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün Ukrayna ile görüştük. Avrupa bölgesinde savaşın olduğu tek yer Ukrayna. Bir öneride bulundular ve biz de destekledik. Karadeniz\'e komşu olan Kızılay ve Kızılhaçların daha önce kurulan ama aktif olmayan birliklerini canlandırma konusunda karar verdik. Artık iki kimliğimiz var ve Avrupa\'nın da haklarını savunmamız lazım.\"

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