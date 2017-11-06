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'Karadeniz' araştırma gemisinin rotası; Bulgaristan sınırı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne ait 'Karadeniz' isimli bilimsel araştırma inceleme ve eğitim gemisi, Bulgaristan sınırına kadar devam edecek olan araştırma seferine çıktı

06 Kasım 2017 16:32

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'ne ait \'Karadeniz\' isimli bilimsel araştırma inceleme ve eğitim gemisi, Bulgaristan sınırına kadar devam edecek olan araştırma seferine çıktı.
Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet Mutlu Gözler\'in üstlendiği \'Türkiye\'nin Batı Karadeniz Kıyıları Makrobentik Omurgasız Çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Değerlerinin Mevsimsel Değişimi\' başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi araştırma gemisi, Bulgaristan sınırındaki İğneada’ya kadar sürecek seferine başladı. 25 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki \'Karadeniz\' isimli bilimsel araştırma inceleme ve eğitim gemisinde personel ve araştırmacıların kalabileceği 12 yatak, yataklı revir, kamara, mutfak, kiler, toplantı salonu, ıslak ve kuru olmak üzere 2 laboratuar, şoklama ve soğuk hava depoları, 2 vinç ve trol ırgatı bulunuyor. Ayrıca otomatik pilot, navigasyon, haberleşme ve balık bulucu gibi son sistem elektronik cihazlarla donatılan gemi 600 metre derinliğe kadar su ve sediment örneklemeleri yapabilecek ve her türlü sürükleme av araçları ile avcılık araştırmaları yürütebilecek özellik ve donanıma sahip. Gemi karaya bağımlı kalmadan 10 gün boyunca deniz çalışmaları da gerçekleştirebilecek.

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