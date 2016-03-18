Karadelik'te meydana gelen patlama, Güneş'ten bin kat daha güçlü ışık yaydı

İngiltere'deki Southampton Üniversitesinden gök bilimciler, V404 Cygni adlı karadelikteki patlamaları William Herschel Teleskopu ile görüntüledi. Patlama esnasında karadelikte Güneş'in bin katı kadar ışık yayıldığı belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, karadelikte, içine çekemeyerek geri püskürttüğü bir cisim nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamalar sırasında Güneş’in bin katı kadar ışık yayıldığı belirlendi. Araştırmayı yöneten Dr. Poshak Gandhi, iİlk kez bir karadeliği içine çekemediği cismi şiddetle püskürtürken görüntülediklerini ifade etti ve araştırmanın karadeliklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını vurguladı. V404 Cygni, Dünya’ya 7 bin 800 ışık yılı mesafede yer alıyor.