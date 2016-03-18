T24 LogoT24 Logo
Dünya

Karadelik'te meydana gelen patlama, Güneş'ten bin kat daha güçlü ışık yaydı

V404 Cygni, Dünya’ya 7 bin 800 ışık yılı mesafede yer alıyor.

18 Mart 2016 12:17

İngiltere'deki Southampton Üniversitesinden gök bilimciler, V404 Cygni adlı karadelikteki patlamaları William Herschel Teleskopu ile görüntüledi. Patlama esnasında karadelikte Güneş'in bin katı kadar ışık yayıldığı belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, karadelikte, içine çekemeyerek geri püskürttüğü bir cisim nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamalar sırasında Güneş’in bin katı kadar ışık yayıldığı belirlendi. Araştırmayı yöneten Dr. Poshak Gandhi, iİlk kez bir karadeliği içine çekemediği cismi şiddetle püskürtürken görüntülediklerini ifade etti ve araştırmanın karadeliklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını vurguladı.  V404 Cygni, Dünya’ya 7 bin 800 ışık yılı mesafede yer alıyor.

ETİKETLER

uzaykaradelikpatlamagüneş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24