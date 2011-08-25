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Yaşam

Karadelik yıldızı yuttu

NASA teleskopunun tespit ettiği X-ray ışınlarının, karadeliğin yuttuğu bir yıldızdan geldiği anlaşıldı.

25 Ağustos 2011 03:00


T24 - NASA’nın dünya yörüngesindeki Swift adlı teleskopunun tespit ettiği X-ray ışınlarının, bir karadelik tarafından yutulan bir yıldızdan geldiği anlaşıldı.



Nature dergisinde yer alan habere göre NASA’nın dünya yörüngesindeki Swift adlı teleskopu 25 Mart’ta, bir yıldızdan yayılan X-ray ışınlarını tespit etti. Yapılan detaylı incelemede bu ışınların Güneş’ten milyonlarca kat daha büyük bir kütlesi olan bir karadelik tarafından yutulan bir yıldızdan geldiği anlaşıldı. Bu denli büyük kara delikler genellikle galaksilerin orta kesimlerinde bulunuyor.



Son anlarında dünyaya doğru radyoaktif ışınlar yayan yıldızın uzayda bıraktığı iz, karadelik tarafından yutulmasından iki buçuk ay sonra hâlâ teleskopla görülebiliyor.



Araştırmacılar Swift adlı uzay aracıyla yapılan gözlemlerin, önce içe doğru patlayan bir yıldızın yaydığı ışınlar olarak değerlendirildiğini ancak sonrasında çok nadir bir uzay olayıyla karşı karşıya olduğunun anlaşıldığını söylüyor.



Gözlenen patlamanın içe doğru patlayan bir güneşte gereken özellikleri sergilemediği ve tek bir patlama yerine dört saat boyunca dört kez patlama yaşandığının tespit edildiği belirtildi.



Warwick Üniversitesi'nden Astrofizikçi Dr Andrew Levan ve çalışma arkadaşları, kendi yörüngesinde giden bir yıldızın kara delik tarafından yutulmasının çok nadir bir olay olduğunu söyledi.





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