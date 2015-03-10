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Karadayı ekrana veda ediyor

8 Haziran pazartesi yayınlanacak olan 114.bölümüyle ekrana veda edecek

10 Mart 2015 15:52

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar ve Cem Karcı'nın üstlendiği Ay Yapım imzalı Karadayı, 8 Haziran pazartesi yayınlanacak olan 114.bölümüyle ekrana veda edecek.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğluBergüzar Korel, Melike İpek Yalova, Yurdaer Okur ve Çetin Tekindor’un yer aldığı ATV ’nin dizisi Karadayı bu sezon son defa ekranda olacak.  

3.sezonuyla da ilgiyle izlenilen dizi 8 Haziran Pazartesi yayınlanacak olan 114.bölümüyle büyük bir final yapacak ve izleyiciye veda edecek. Dizinin final tarihi haberini ise, dizide Mehmet Saim karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erhan Yazıcıoğlu açıkladı.

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