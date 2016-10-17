Karadağ'daki seçimi Avrupa yanlıları kazandı

Karadağ'daki meclis genel seçimlerinde Başbakan Milo Djukanovic'in Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi yine birinci parti oldu. Oyların yüzde 40'ını toplayan iktidar partisinin hükümeti kurabilmesi için koalisyon ortağına ihtiyacı olacak.

640 bin nüfuslu Karadağ'da Batı ile Rusya yanlıları arasındaki çekişme seçim kampanyasında önemli rol oynadı. Başbakan Djukanovic ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği'ne üye olmasını istiyor. Rusya yanlısı muhalefet partisi Demokratik Cephe'nin oyu yüzde 20'de kaldı. Avrupa Birliği üyeliğinden yana olan ancak NATO üyeliği için referandum yapılmasını isteyen diğer iki muhalefet partisi oyların yüzde 10'unu aldı. Seçime katılma oranı yüzde 73 oldu. Başbakan Djukanovic, Boşnak, Arnavut ve Hırvat azınlığı temsil eden partilerle koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak.

Karadağ Başbakanı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ‘NATO üyelik protokolünü onaylama aşamasına gelindiğini ve Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili görüşmelere de hız verileceğini' söyledi. Djukanovic taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada, radikal Sırpların hükümeti devirme girişiminin polis tarafından önlendiğine dair haberlere değinmedi.

Demokratik Cephe Genel Başkanı Andrija Mandic komplo iddiasının propaganda amacıyla ortaya atıldığını söylerken Sırbistan Başbakanı Aleksander Vucic böyle bir iddiada bulunulmasını hayretle karşıladığını ve susmayı tercih ettiğini belirtti. Çeyrek asırdır Karadağ'ı yöneten Milo Djukanovic otoriter yönetim tarzı nedeniyle eleştiriliyor.

Sırbistan'ın parmağı var mı?

Karadağ polisi seçim gecesi, ‘parlamento binası önünde seçim sonuçlarının açıklanmasını bekleyen kalabalığa silahlı saldırı hazırlığı içindeki 20 Sırp'ın tutuklandığını' duyurmuştu. Polisin açıklamasında ‘darbecilerin Başbakan'ı rehin almayı, parlamentoya hâkim olmayı ve belli bazı partilerin seçim zaferini ilan etmeyi planladıkları' belirtilmekteydi. Karadağ medyasının haberlerinde darbe hazırlığının, eski muharipler derneğinin başkanlığını yapan ve Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı çıkan emekli Jandarma Komutanı Sırp Bratislav Dikic tarafından planlandığı belirtildi. Karadağ'ın 10 yıl önce Sırbistan ile kurduğu federasyondan ayrılması ve Kosova'nın bağımsızlığını resmen tanıması iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

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DW, afp/AG, BÖ