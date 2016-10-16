Karadağ'da "darbe girişimi" iddiası

Karadağ Başsavcılığı, dün akşam gözaltına alınan Sırbistan vatandaşı 20 kişinin, iktidardaki Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı ve Başbakan Milo Djukaovic'i yakalayıp, ülkede darbe yapmayı hedeflediğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam gözaltına alınan ve aralarında Sırbistan eski Jandarma Şefi Bratislav Dikic'in de bulunduğu grubun seçim günü "terör eylemlerinde" bulunmayı hedeflediği belirtilirken, "Sırbistan ve Karadağ'da ekim ayının başında suç örgütü kurulduğuna dair şüpheler mevcut" ifadesine yer verdi.

Gözaltına alınan grubun Karadağ Meclisinde darbe yapmayı planladığı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Grubun planları arasında silahla tüm devlet kurumlarını ele geçirmek ve DPS Genel Başkanı ve Başbakan Milo Djukanovic'i gözaltına almak olduğundan şüpheleniyoruz."