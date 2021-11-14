Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde 16 Kasım 2021 Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı son grup maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Podgorica Şehir Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert’in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın yerel saatle 19.00’da (TSİ 21.00) maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu’nda online ortamda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlıların stadyumdaki resmi antrenmanı ise saat 19.30’da (TSİ 21.30) başlayacak.