Karadağ teknik direktörü Radulovic: Türkiye’yi yenmek istiyoruz

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, A Milli Takım ile oynayacakları karşılaşma öncesinde "Burada kendinizi, kendi memleketiniz gibi görün... Fakat sizi uğraştıracağız, bu maçı unutmamanız için Türkiye'yi yenmek istiyoruz" dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda A Milli Takım ile salı günü karşılaşacak olan Karadağ’da teknik direktör Miodrag Radulovic açıklamalarda bulundu.

Grubun son maçını kendi sahasında oynayacak Karadağ, Hollanda’nın ardından A Milli Takım’dan puan almak istiyor. Radulovic, “Hollanda’nda puan alarak Türkiye’ye yardımcı olduk. Türkiye’yi de yenmek istiyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye yardımcı olduk"

“Burada kendinizi, kendi memleketiniz gibi görün… Fakat sizi uğraştıracağız, bu maçı unutmamanız için Türkiye’yi yenmek istiyoruz. Biz Karadağ Milli Takım'ı olarak Hollanda’ya karşı puan alarak Türkiye’ye yardımcı olduk. Fakat şaka bir tarafa… Türkiye ile büyük bir maça çıkacağız. Avrupa’nın en iyi takımlarından futbolcuları var. Türkiye Ligi’ni saygı duyarak takip ediyorum. Yeni antrenör geldi, sistem değişti. Yarın akşamki maçtan bütün seyirciler çok memnun kalacaktır.”

"Türkiye kollektif bir takım oldu"

“Yeni bir Türkiye milli takımı oldu. Eskiden Türkiye bireysel ayaklarla sonuca gidiyordu. Şimdi kollektif bir takım oldu. Hücumcu bir takım oldu. Fakat karşısında da bizim gibi genç ve istekli bir takım olacaktır. Seyirciler yarın akşama çok güzel bir maç izleyecek. Maalesef Jovetic ve Marusic olmayacak. Bizim için çok büyük bir handikap. Fakat büyük bir motivasyon olacak. Büyük bir seyirci desteğiyle zannediyorum ki bu maçtan ak yüzle çıkacağız.”