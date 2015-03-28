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Spor

Karadağ-Rusya maçında olaylar çıktı

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu’nda Karadağ-Rusya karşılaşması, yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi

28 Mart 2015 02:23

Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin’in yönettiği Karadağ-Rusya maçı 18. saniyede kaleci Igor Akinfeev’e atılan meşale nedeniyle durduruldu.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu’nda Karadağ-Rusya maçı başlar başlamaz durdu.

Mücadelenin 18. saniyesinde Karadağ tribünlerinden atılan meşale Rusya kalecisi Igor Akinfeev’in başına isabet etti.

Deneyimli kaleci yere yığılırken, karşılaşmanın Türk kökenli Alman hakemi Deniz Aytekin, futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

Mücadele 35 dakika aranın ardından yeniden başladı. Başına meşale isabet eden Akinfeev oyundan çıkmak zorunda kalırken, yerini Lodygin’e bıraktı. Bu arada Karadağlı taraftarların kendi elleriyle polise teslim ettiği Akinfeev’e meşale atan kişi tutuklandı.

66. dakikada Rusya penaltı kazandı. Ancak Roman Shirokov’un penaltısını Karadağ kalecisi Poleksic’in kurtarmasının ardından saha bir kez daha karıştı. Taraftarlar birbirlerine ve sahadaki futbolculara aralıksız meşale yağdırmayı sürdürüncü bu kez Deniz Aytekin karşılaşmayı tatil etti.

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