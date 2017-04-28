Karadağ Parlamentosu, Rusya'ya rağmen NATO üyeliğini onayladı

Karadağ parlamentosu, ülkenin NATO'ya üye olmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 81 sandalyeli parlamentoda yapılan oylama sonucunda 46 vekilin lehine oy vermesi sonucunda, NATO üyeliğini öngören yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Sputnik'in haberine göre; NATO dışişleri bakanları, Rusya'nın itirazlarına karşın Aralık 2015'te aldıkları bir kararla Karadağ'ı ittifaka davet etmişti.

Trump protokolü onaylamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Karadağ'ın NATO üyesi olmasının yolunu açan protokolü onayladı. Gelişmeyi duyuran Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "ABD, iyi ilişkilere sahip olduğu Karadağ'la ilişkilerini güçlendirmek için ve ülkeyi gelecekte NATO'nun 29. üyesi olarak karşılamak için çalışacaktır" demişti.

Rusya, Balkanlar için tehdit olarak görüyor

‘Karadağ'ın NATO'ya üye olması, Balkanlar'ın batısının istikrarına yönelik bir 'tehdit' olacağını belirten Rusya ise ittifaka birçok kez uyarıda bulunmuştu.