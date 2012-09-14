Karadağ: Orhan Birgit meslek ilkelerine aykırı davrandı

Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TV 8 İcra Kurulu üyesi Dr. Gökmen Karadağ, Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit'in Hatay'da ambulansla silah taşındığı iddiaları üzerine düzenlediği basın toplantısında gazetecilik hatası yapıldığını söyledi. Basın Konseyi Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini belirten Karadağ, kendisi açısından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini gözden geçirmenin kaçınılmaz olacağını söyledi.

TV 8 'de Haberaktif programını da hazırlayıp sunan Karadağ'ın açıklaması şöyle:

"Basın Konseyi’nin, Hatay Valiliği’nin tedbirleri arasında basın açıklamalarının da yer alması üzerine Hatay ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslardan sonra düzenlediği basın toplantısında ciddi bir gazetecilik hatası yapıldı. Konsey Başkanı Orhan Birgit kamuoyunun dikkatini hak eden birçok iddiayı gündeme getirdi, ama 'Bize maalesef devletin sağlık ambulansları içerisinde silah taşındığını gösteren fotoğraflar verildi' diyerek gösterdiği fotoğraf çıplak gözle bile şüphe duyulacak bir fotoğraftı. Nitekim kendisi de daha sonra bu fotoğrafın fotomontaj olduğunu açıkça beyan etti.

Basın Konseyi'nin en önemli işlevlerinden biri medyada kişi ya da kurumların hak mağduriyeti iddiaları/şikâyetleri karşısında konuyu değerlendirerek bir karara varmaktır. Bu karar şikâyetin reddi ya da yerindeliği şeklinde olup yerinde bulunması durumunda uyarı ya da kınamayla sonuçlanır. Bazen de şikâyete gerek kalmaksızın Yüksek İstişare Kurulu resen işlem başlatır.

Sözü edilen olayda 'Bize maalesef devletin sağlık ambulansları içerisinde silah taşındığını gösteren fotoğraflar verildi' denilerek yapılan açıklama Basın Konseyi Meslek İlkeleri’nin ihlali anlamında değerlendirilebilir. Bu fotoğrafı en temel gazetecilik şüpheciliği ve Basın Konseyi Meslek İlkeleri dahilinde sorgulamayıp alelacele duyurması Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit’ten beklenmeyecek bir harekettir.

Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu’nun ve Sayın Başkan’ın bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır takınacağı önem taşımaktadır. Bildiğim gazetecilik doğruları karşısında kayıtsız kalınması ya da konunun geçiştirilmesi durumunda Yüksek İstişare Kurulu üyeliğimi gözden geçirmem kaçınılmaz olacaktır.

Bu metinde dile getirdiğim hususlar Konsey’in bölgede edindiği diğer izlenimlerin soruşturulmayı hak eden vahametini boşa çıkarmaz. Ama Sayın Birgit fotomontaj olduğu çok muhtemel bir fotoğrafı 'Bize maalesef devletin sağlık ambulansları içerisinde silah taşındığını gösteren fotoğraflar verildi' diye sunarak ve hemen ertesinde fotomontaj olduğunu kabul ederek zaten diğer iddialarının ve izlenimlerinin de temelini sarsmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Basın Konseyi’ne o fotoğraf beyanıyla ilgili şikayette bulunsa Konsey’in yaptırım kararı vermesi muhtemeldir. Böyle bir çelişkiyi de hiçbir kurum kaldıramaz."