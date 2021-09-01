Karadağ maçının ardından tribünlerden "Şenol Güneş istifa" sesleri yükseldi

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Türkiye-Karadağ ile 90+7'de kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalırken, maç sonunda tribünlerde "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yapıldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Ay Yıldızlılar, maçta 2-0 öne geçmesine karşın, sahadan bir puanla ayrıldı. Konuk ekibin ikinci golü 90+7'de Radunovic'in serbest vuruş golüyle geldi.
Maç da bu golle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Vodafone Park tribünlerinden "Şenol Güneş istifa" tezahüratları yükseldi.