Karaciğerin gördüğü zarar tedavi edilebilir durumdayken görülebilecek

Uzmanlar alkol tüketiminin karaciğere ne kadar zarar verdiğini kısa zamanda tespit eden yeni bir kan testi geliştirdi.

İngiliz doktorlar haftada birkaç şişe şarap tüketen herkesin bu testi sık sık uygulaması gerektiğini düşünüyor.

Alkolün karaciğer üzerinde yarattığı zarar şimdiye kadar kullanılan testlerde kronik boyutlara ulaşmadan önce tespit edilemiyordu.

Normalde karaciğer kendisini yenileme yeteneğine sahip ancak aşırı alkol tüketimi bu organın kendini yenilemesini imkansız hale getiriyor.

Bir hasta alkol kaynaklı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğunda genelde tedavi için çok geç kalınmış oluyor.

Karaciğer kendini yenileyemediği için hasta bir yıl içinde karaciğer yetmezliği ya da benzeri komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor.

Ancak bu yeni test sayesinde karaciğerin gördüğü zarar tedevi edilebilir durumdayken görülebilecek.

Sonuçlarını kırmızı, yeşil ve sarı ışıklar yardımıyla açıkladığı için doktorların 'trafik ışığı testi' adını verdikleri bu test, oldukça kısa sürede kesin sonuç veriyor.

Eğer test sonucunda yeşil ışık yanarsa karaciğerde bir problem olmadığı sonucuna varılıyor, sarı ışık karaciğerin az zarar görmüş olduğunu, kırmızı ışık ise karaciğerin büyük zarar görmüş olduğunu gösteriyor. (BBC Türkçe)