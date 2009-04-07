Karaciğer için değişik renkte meyve tüketin

Diyetisyen Selahattin Dönmez, ''karaciğer vücudun en büyük ve metabolik açıdan kompleks organı, bu nedenle karaciğer sağlığına dikkat edilmeli'' uyarısında bulundu.



Amerikan Diyetetik Derneğinin Denizaşırı Ülkeler Türkiye Temsilcisi Diyetisyen Selahattin Dönmez, karaciğerin vücudun en büyük ve metabolik açıdan kompleks organı belirterek, ''Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için değişik renkte meyve tüketilmeli'' dedi.



Dönmez, normal yağ içeriği yüzde 10'dan daha az olan karaciğerde, bu oranın artmasının karaciğer yağlanmasına neden olduğunu ifade ederek, karaciğer yağlanmasının, bakteri, virüs, alkol, ilaç ve yaşlanma gibi sebeplerle olabileceğini söyledi.



Karaciğer yağlanmasının, kilo kaybı, ishal, ayaklarda ödem, cildin kuruması ve sarılığa yol açabildiğini anlatan Dönmez, bu hastalığın her 4 kişiden birinde görülebildiğini ifade etti.





Dönmez, alkolün karaciğere en çok zarar veren etmenlerden biri olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

''Karaciğerin sağlığı için alkol tüketiminin bırakılması gerekir. Eğer alkol kullanılıyorsa da çok düşük miktarlarda ve haftanın belirli günleri tüketilmelidir. Sakatat etleri, yağlı etler, tavuk derisi ve butu, yumurta gibi kolesterol ve hayvansal yağ içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durulmalı. Mümkün olduğunca az yağlı yemekler tüketmeye özen gösterilmeli''



Bal, karaciğer için çok faydalı



Karaciğerin sağlığı için günlük taze meyve ve sebze tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

''Özellikle karaciğerden toksik maddelerin atımına yardımcı olduğu için mevsiminde enginar tüketimi artırılmalı. 'Karaciğer sağlığına yardımcı olur' görüşü ile diyette şeker ve şekerli besinlerin tüketimini artırmak doğru bir yaklaşım değil. Hatta aşırı miktarda şeker tüketimiyle enerji alımını arttırarak kilo artışı bile gerçekleşebilir.

Kahvaltıda düzenli olarak 1-2 tatlı kaşığı bal tüketmek yeterli olacaktır. Baldaki bazı maddeler karaciğer dokusunu güçlendirerek, vücut için hayati önem taşıyan fonksiyonların yerine getirilmesinde önemli bir besindir. Balın karaciğer için çok faydalı olduğu bilinmektedir''



Dönmez, karaciğer sağlığı açısından doktorun önermediği ilaçların kullanımından uzak durulması gerektiğini de belirterek, ağrı kesici, ateş düşürücü ve kortizon türevi ilaçlar ile bazı antibiyotiklerin aşırı dozda ve uzun süreli kullanımının karaciğer yapısının bozulmasına neden olabildiğini belirtti.



Meyve karaciğer yağlanmasını önler



Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için günlük beslenmede değişik renkte meyve tüketmeye özen gösterilmesi ve spor yapılması gerektiğini anlatan Dönmez, ''Karaciğer vücudun en büyük ve metabolik açıdan kompleks organı, bu nedenle karaciğerin sağlığına dikkat edilmeli. Vücutta karaciğer yağlanmasının azaltılması için değişik renkte meyve tüketilmeli'' şeklinde konuştu.



Dönmez, karaciğer yağlanmasının, başka bir hastalık nedeniyle oluşmaması halinde tek başına fazla endişe edecek bir hastalık olmadığını ancak bu hastalığın görüldüğü hastalarda, hastalığın mutlaka araştırılıp tedavi edilmesi gerektiğini anlattı.

