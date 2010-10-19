-KARAÇİ'DE ÖLÜ SAYISI 50'Yİ GEÇTİ İSLAMABAD (A.A) - 19.10.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de bir pazar alanında 10 kişi silahla vurularak öldürüldü. Karaçi Polis Müdürü Feyyaz Leghari gazetecilere yaptığı açıklamada, Seher Şah pazar alanında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının hastaneye sevkedildiğini söyledi. Son ölenlerle birlikte, Karaçi'de son 3 günde ölenlerin sayısı 50'yi geçti. Polis kentin güney ve doğu bölgelerinde gerginliğin devam ettiğini belirterek, insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.