-KARAÇİ'DE ASKERİ ÜSSE SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 22.05.2011 - Pakistan'ın Karaçi kentinde askeri hava alanı ve donanma girişinde meydana gelen 8 patlamada en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Bir polis yetkilisi, patlamaların 8'e yükseldiğini, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, çok sayıdaki yaralının hastahaneye sevk edildiğini söyledi. Bir görgü tanığı, saldırının, 10-12 kadar terörist tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Askeri üssün Mehran ve Faysal girişlerinden yangın ve silah sesleri gelmeye devam ediyor.