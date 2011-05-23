T24 LogoT24 Logo
Dünya

KARAÇİ'DE ASKERİ ÜSSE SALDIRI İSLAMABAD (A.A)

23 Mayıs 2011 01:52

-KARAÇİ'DE ASKERİ ÜSSE SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 22.05.2011 - Pakistan'ın Karaçi kentinde askeri hava alanı ve donanma girişinde meydana gelen 8 patlamada en az 4 kişinin öldüğü bildirildi. Bir polis yetkilisi, patlamaların 8'e yükseldiğini, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, çok sayıdaki yaralının hastahaneye sevk edildiğini söyledi. Bir görgü tanığı, saldırının, 10-12 kadar terörist tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Askeri üssün Mehran ve Faysal girişlerinden yangın ve silah sesleri gelmeye devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24