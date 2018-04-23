Karaciç'in temyiz davası Lahey'de

10 ayrı suçtan toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'in temyiz davası bugün Lahey'de görülmeye başlandı. Karaciç'in avukatı Peter Robinson, Karaciç'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adil bir şekilde yargılanmadığını öne sürerek, Karaciç'in beraatini veya yeniden yargılanmasını talep etti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaciç, soykırımdan, savaş suçundan ve 1992'den 1995'e kadar süren Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bularak Mart 2016'da 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Karaciç'in yaklaşık 8 bin Müslüman'ın öldürüldüğü Srebrenitsa katliamından sorumlu olduğuna hükmetmişti.

13 yıl kaçtıktan sonra Belgrad'da bir otobüste yakalanan Karaciç, Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarının kendisine karşı "siyasi bir dava" yürüttüğünü savunarak, mahkemenin kararını temyize götüreceğini açıklamıştı. Karaciç, suçsuz olduğunu savunuyor.

İki gün sürecek dava, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin faaliyetlerini sonlandırmasından sonra oluşturulan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması tarafından görülüyor. Kararın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

AFP,AP/JD,ÖA

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