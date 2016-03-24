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Deutsche Welle

'Karaciç'in kötü ruhu yaşıyor'

Alman gazeteleri soykırım suçundan mahkum olan Radovan Karaciç'in Bosna Hersek'in özerk Sırp Cumhuriyeti'nde hâlâ bir kahraman olarak saygı gördüğüne dikkat çekiyor.

24 Mart 2016 23:51


Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'in soykırım suçu işlediğine hükmetti. Karaciç'e 10 ayrı suçtan toplam 40 yıl hapis cezası verildi. Alman basınında da konu geniş olarak yer buluyor. Münster'de yayımlanan Westfälische Nachrichten gazetesi, Karaciç'e verilen hapis cezasının acıları dindirmeyeceğine dikkat çekiyor:

“Bosnalı Sırpların eski lideri Karaciç'e 40 yıl hapis cezası verildi. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin kararı şüpheye yer bırakmıyor. Soykırım ve insanlığa karşı suç sözkonusu olduğunda aftan bahsedilemez. Peki ama buna adalet denir mi? Manevi tazminat gibi bir şey mevcut mu? Hayır, yok. 40 yıllık hapis cezası kurban ailelerinin acısını asla tartamaz. Karaciç insanların kalplerine nefret ekti, 6 yıldır süren duruşmalarda en ufak bir anlayış göstermedi. 70 yaşındaki adam hâlâ kendisinin suçsuz olduğuna inanıyor. Savaşın bitmesinden uzun süre sonra Sırp lider memleketinde saklanmıştı ve hâlâ bir kahraman olarak saygı görüyor. Bu yüzden yaralar o kadar hızlı iyileşmeyecek ve olanlar bu yüzden uzun süre de unutulmayacak.“

Spiegel Online‘da yer alan yorumda mahkemenin kararına rağmen Bosna Hersek'te normalleşmenin sağlanması için daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğuna dikkat çekiliyor. Walter Meyr imzalı yorumda Karaciç'in ülkenin Sırp bölgesinde hâlâ bir kahraman olarak görüldüğü vurgulanıyor.

“Hükümlü, mahkemede daha önce kendisini Sırpların uzun ve acılı tarihine layık bir şehit olarak gördüğünü söylemişti. Bosna Hersek açısından bu iyi bir anlam taşımıyor. Öncelikle de Karaciç'in kızı Sonya'nın cumhurbaşkanı yardımcılığına yükseldiği özerk Sırp Cumhuriyeti‘nde. Kendisi, pazartesi günü, bir dönem babasının yönettiği Saraybosna yakınlarındaki Pale kentinde bir öğrenci yurdunun açılış törenine katıldı. Yurda Radovan Karaciç'in adı verilmişti.“

Zeit Online'da yer alan yorum “Soykırımcı, bazıları için hâlâ bir kahraman“ başlığını taşıyor. Ulrich Ladurner imzalı yorumda şu satırları okuyoruz:

“Bosna Hersek savaştan 20 yıl sonra bile derin olarak bölünmüş durumda. Karaciç'in aleyhine çıkan karar da bunu değiştirmeyecek, zaten değiştiremez de. Mahkemenin görevi hukuku uygulamak, bundan ne daha fazlası ne de daha azı. Bununla birlikte Karaciç, Sırp Cumhuriyeti'nde bir kahraman olarak saygı gördüğü müddetçe bir uzlaşmanın sağlanması mümkün olmayacak.“

Süddeutsche Zeitung'un internet sayfasında yer alan yorum ise „Birazcık adalet ama Karaciç'in kötü ruhu yaşamaya devam ediyor” başlığını taşıyor. Florian Hassel imzalı yorumda mahkemenin Karaciç'i diğer suçlarının yanı sıra soykırımdan sorumlu tutmasının önemine vurgu yapılıyor. Yorumun devamında şöyle deniyor:

“Ancak bunun kadar gerçek olan bir şey de, her ne kadar Karaciç kalan günlerini parmaklıklar arkasında geçirecek olsa da temel hedefine ulaşmış olması. Cinayet, tehcir ve soykırımla Bosna'dan koparıp ayırdığı ve hemen hemen artık sadece Sırpların yaşadığı Sırp Cumhuriyeti bir realite. Sırp Cumhuriyeti'nin biçimsel olarak bağlı olduğu Bosna'nın yaşaması ise orta ve uzun vadede şüpheli. Çatışma sadece dondurulmuş durumda.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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