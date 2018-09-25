Karacasöğüt ve İngiliz Limanı'nda deniz temizliği

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediyesi tarafından gerçekleştirilen \'Cevat Şakir\'in izinden Gökova\'ya\' adlı deniz dibi temizliği, Karacasöğüt ve İngiliz Limanı\'yla başladı.

Bodrum Belediyesi personeli 11 dalgıçla gerçekleştirilen çalışmaya, Bodrum Denizciler Derneği ve Bodrum Ticaret Odası da destek veriyor. 2016 yılında \'Cevat Şakir\'in izinden Gökova\'ya\' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinin ilk gününde dalgıçlar, Karacasöğüt ve İngiliz Limanı\'nı temizledi. Sabah Karacasöğüt Limanı\'nda başlayan temizlik öğleden sonra İngiliz Limanı\'nda devam etti. Temizlik sırasında dalış ekibine, \'Oğuz Bey\' ahşap yatı ve Katı Atık Toplama Teknesi \'Venüs\' eşlik etti. 7 tüplü ve 4 serbest dalgıçtan oluşan dalış ekibi aralarında yangın tüpü, tava, güneşlik şemsiye, halı, battaniye, balıkçı sepetleri, demir parçaları, araba ve motosiklet lastikleri, plastik içecek gibi katı atıkları denizden çıkardı. İki koyda denizden çıkarılan yaklaşık 500 kilo atık, katı atık toplama teknesi \'Venüs\'e teslim edildi.

İngiliz Limanı\'nda yabancı misafirleri ile tatil yapan Bülent Güler, çevreye ve deniz karşı yaptıkları duyarlı çalışmaları için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve dalış ekibine teşekkür etti. Eşi Petra Kahli, çocukları Moreno Kahli ve Laura Kahli ile birlikte İsviçre\'den ilk defa Türkiye\'ye tatile gelen, Türk dostu Bülent Güler\'in teknesinde tatilini geçiren Hugo Kahli, \"Türk insanı çok cana yakın. Denizi ve doğayı çok beğendik. İsviçre\'ye döndüğümüzde arkadaşlarımıza Türkiye\'nin ne kadar güzel, insanlarının cana yakın ve Türkiye\'nin çok güvenli, rahat, huzurlu bir ortama sahip olduğunu söyleyeceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI