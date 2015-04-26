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Karaca'nın avukatından tahliye açıklaması: Yetkisi olmayan savcı kararı inceliyor

'Savcıya kararı uygulatmamak için baskı yapılıyor'

26 Nisan 2015 14:56

22 Temmuz operasyonu kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 62 polis ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında çıkarılan tahliye kararına ilişkin olarak Hidayet Karaca'nın avukatı Fikret Duran'dan açıklama geldi. Duran, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nöbetçi savcı geldi kararları inceliyor. Savcı'nın mahkemenin verdiği kararı inceleme gibi bir yetkisi yok. Sadece kararı uygulamak zorunda" ifadesini kullandı.

Fikret Duran şöyle devam etti:

"Nöbetçi savcı görevinin başına geldi. Dosyalar önüne konuldu. Biz Cumhuriyet Savcısı'na mahkeme kararını uygulatmama baskısını olduğu gördük. Telefon geliyor bizi odanın dışına alıyor. Telefon görüşmesinden sonra devam ediyoruz. Savcı mahkeme kararlarını uygulama sonunda sürgün edilme uygulamayarak suç işleme arasında kalıyor. Savcı kararı eline gelen kararı uygulamakla sınırlı görevi var. Savcıya kararı uygulatmamak için baskı yapılıyor. Savcı mahkemenin kararını görmek istiyorum diyor ancak mahkemenin kapısı kilitli yerinde yoklar."

 

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