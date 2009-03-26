Karaca'nın albümü çalındı

Işın Karaca’nın Nisan ayının son haftası yayınlanacak yeni albümü “Uyanış”ın kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayar çalındı



Prodüktörü ve kardeşi Akın Büyükaraca tarafından geçtiğimiz günlerde Londra’da tamamlanan albüm için çekilen fotoğraflar da bilgisayarda bulunuyordu. Albümü çıkartmak için çalışmalara tekrar başlayan Karaca, albümün çıkış tarihini nisan başına çekti.



Karaca, “Seyhan Plak ile ortak olarak hazırladığımız albümün bulunduğu dizüstü bilgisayarın çalınması bizi çok üzdü. Albüme üç senedir çok emek verdim. En büyük korkum bunun bir şekilde internete düşmesi. Nisan sonu çıkartacaktım ama daha erken çıkarmam gerekiyor. Albüm için çektirdiğim fotoğraflarda gitti. Şu anda ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

