Karacalar Köyü'nün musluklarından arsenik akıyor

T24- Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Karacalar Köyü’nün suyunda, sınır değerlerden 10 kat fazla arsenik bulunduğu ortaya çıktı.









Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 4 Mart 2009 günü yapılan tahlillerde, Karacalar Köyü’nün 1 litre suyunda 10 mikrogram olması gereken arsenik 132.44 mikrogram, Kurudere Köyü’nün suyunda da 83.2 mikrogram olarak belirlendi. Bunun üzerine 22 Mayıs 2009’da Savaştepe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kaymakam Nihat Karabiber Balıkesir Valiliği’ne yazdığı yazıda, arsenik giderme ünitesi projesinde kullanılmak üzere, Karacalar Köyü’ne 207 bin, Kurudere Köyü’ne de 10 bin lira gerektiğini belirtti. Ancak hiçbir sonuç elde edilmedi.





‘Her fırsatta söylüyoruz’





Raporları elde eden İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi İsmet Koçyiğit Karacalar Köyü’nde Muhtar İzzet İşbilen, köy sakinleri ve bazı Kurudere köylüleri ile bir araya geldi. Koçyiğit, konuyu Meclis’e taşıyarak girişimleri yapacağını söyledi. Karacalar Köyü Muhtarı İzzet İşbilen, şebeke suyunun köye 2004 yılında bağlandığını, Mecidiye Köyü yakınlarındaki bir kaynaktan geldiğini, kaynağın arazisini de 40 bin liraya satın aldıklarını belirtti. Köy muhtarı olarak her fırsatta sorunu kaymakamlığa ilettiğini hatırlatan İşbilen, “Bizim köyümüzde ve Kurudere Köyü’ndeki suyun arsenikli olduğunu biliyoruz. Köy içinde başka kaynaklardan gelen ve halkın ortak kullandığı 7- 8 çeşme var. İçme suyu olarak bu çeşmelerdeki suyu tercih ediyoruz. Çok zorda kaldığımızda evden akan çeşmedeki suyu içiyoruz” diye konuştu.





Hiç kullanılmamalı





Balıkesir Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Sadık Aşık da içme ve kullanma sularındaki Arsenik miktarının yönetmelik gereği, alt limt değerinin 10 mikrogram/litre olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:



“Sularda bulunan arsenik değeri yükseldikçe, doğru orantılı olarak kanserojen etkisi de artmaktadır. Karaciğer, akciğer, cilt ve böbrek kanseri en bilinenleridir. Suyun kaynatılması arsenikten temizlenmesi anlamına gelmez. Bu sular yıkama suyu olarak da kullanılmamalıdır. Savaştepe ilçesinin Karacalar Köyü’nde arsenik değeri 132.44 mikrogram/litre normal değerin 13.2 katıdır. Kurudere Köyü’nde arsenik değeri 83.2 mikrogram/litredir. Normal değerin 8.3 katıdır. Bu kaynakların acilen yetkililerce kapatılması halkın sağlığı açısından çok önemlidir.”