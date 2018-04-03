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Karacabey'de Pelikan sayımı başladı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Karacabey Pelikan Sayımı' etkinliği başladı

03 Nisan 2018 21:27

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile bu yıl Türkiye\'de ilk kez gerçekleştirilen \'Karacabey Pelikan Sayımı\' etkinliği başladı.
Karacabey ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi\'nde başlayan etkinlikte, gündüz ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine eğitimler verildi. Eğitimde öğrencilere yaban hayatı ve kuşlar hakkında bilgiler verildi. Akşamüstü ise pelikan sayımı gerçekleştirildi. Gün boyu 200’e yakın pelikan sürüsü gözlemlendi. Yetkililer, göç dönemi olduğu için bu sayının az olduğunu, diğer günlerde ise bu sayının artmasının beklendiğini ifade etti.
Organizasyon kapsamında gözlemciler, Esentepe mevkiine hâkim bir tepeden pelikanların göçlerini dürbün ve teleskoplarla izlediler. Tüm doğaseverlere ve vatandaşların katılımına açık olan etkinlik için ülkenin dört bir yanından gözlemciler ve doğa bilimciler Karacabey’e geldi.
Yetkililer tarafından Türkiye\'de Ak Pelikanlar üzerine bireysel olanların dışında ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildiği söylendi. Avrupa\'da da göçmen kuşların popülasyonu ile ilgili ciddi bir veri kaydı olacağı için oldukça önemli olan sayımın diğer ülkelerin uzmanlarınca da yakından takip edildiği belirtildi.

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