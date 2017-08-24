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Karacabey’de korkutan balık ölümleri

Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa), (DHA) – BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa’nın Karacabey İlçesi’nden geçen Canbolu Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, vatandaşların ve çevrecilerin tepkisine neden oldu

24 Ağustos 2017 19:26

Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa), (DHA) – BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa’nın Karacabey İlçesi’nden geçen Canbolu Deresi\'nde yaşanan balık ölümleri, vatandaşların ve çevrecilerin tepkisine neden oldu.
Canbolu Deresi’nde bu sabah erken saatlerinde balıkçıklar tarafından fark edilen kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istendi.  Karacabeyli balıkçı Yusuf Kenar, çocukluğunda bu derenin suyunu içtiklerini, yıllarca burada balıkçılık yaptığını ve tuttuğu balıklar sayesinde iki çocuğunu okuttuğunu söyledi.  Balık ölümlerine üzüldüğünü belirten Yusuf Kenar şöyle dedi:
\"Dereye bu şekilde mi sahip çıkılıyor. Şuan elimde bulunan bu yayın balığının nesli buralarda tükeniyor. Son 4- 5 yıldır yüzümüzü güldüren şu yayın balığını gördükçe gözlerim yaşarıyor. Bana 2 oltaya ceza kesenler nerde?  Çok rica ediyorum yetkililerden bu konuya bir çare bulsunlar. Sesimizi duysunlar artık” dedi.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü dereden su örnekleri alarak incelenmek üzere laboratuara gönderdi. 
FOTOĞRAFLI
 

 

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