Karacabey'de galibiyet sevinci

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmandaTurgutluspor’u 3-1 yenen Karacabey Belediyespor moral buldu.

Turgutluspor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ”Turgutlu’ya giderken hedefimizde mutlaka 3 puan almak vardı. İyi bir oyun stratejisiyle galip geldik. Bu sefer mağlup duruma düşmüş olsak ta maçı çevirerek galip gelmesini bildik. Deplasmandan oynadığımız maçlarda çok pozisyonlar buluyoruz. Bu maçta da bir sürü pozisyonlar bulduk. Ancak 3 tanesini değerlendirebildik. Bunu iç saha maçlarına da yansıtabilirsek üst sıralarda olacağımızı düşünüyorum. İç saha maçları çok önemli. İç saha maçlarında istikrarı yakalayamadık. Hatalı goller yiyoruz. Yakaladığımız pozisyonları da değerlendiremiyoruz. Bunu da yakalayabilirsek daha güvenli bir şekilde ilerleriz. 3 haftadır yenilmiyoruz. Ama şuan tam anlamıyla güvenli ve istikrarlı bir şekilde oyun oynayamıyoruz. Bunları da başardığımızda bu takım her zaman iyi yerlerde olacak. Turgutlu deplasmanına gelerek bize destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

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