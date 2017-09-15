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Karacabey'de Burcu Güneş rüzgarı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda konser veren şarkıcı Burcu Güneş, hayranlarını coşturdu

15 Eylül 2017 16:16

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Alanı\'nda konser veren şarkıcı Burcu Güneş, hayranlarını coşturdu.
Karacabey Belediyesi tarafından 95\'inci kurtuluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet alanında düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Konserde Burcu Güneş birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, izleyenler de kendisine eşlik etti.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey\'in kurtuluşunu anlatarak; \"Bundan tam 95 yıl önce ilçemiz emperyalistlerin ve onların bölgedeki tetikçileri olan Yunanlıların işgaline uğradı. Beklenen kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal önderliğinde şanlı Türk milleti Kuvâ-yi Milliye ruhuyla kendi bağrından çıkarak \'Ya istiklal ya ölüm\' diyerek şu anda mutluluk, huzur, rahatlık içerisinde oturduğumuz toprakları bize vatan olarak miras bıraktı\" dedi.

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