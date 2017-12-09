Karacabey longoz ormanında çevre temizliği

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Karacabey ilçesinde deniz seviyesinin altında bulunan ve her yıl binlerce mil kat ederek, Meksika Körfezi’nden gelen yılan balıklarının da en önemli yumurtlama merkez olan Longoz Ormanı\'nın temizlenmesi için etkinlik düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü anlamlı bir çevre hareketine imza attı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Uludağ Ünversitesi Proje Atölyesi öğencilerinin ve Karacabeyspor Belediyesor sporcularının destek verdiği, \'Daha Temiz Bir Longoz İçin Harekete Geçiyoruz, Longozu Temizliyoruz\' adı verilen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 150 kişi, Karacabey Longozu\'nda çöpleri topladı. Moloz türü atıklar ise Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince makinelerle temizlendi. Etkinliğe katılanlara belediye tarafından, pilav ve ayran ikram edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Uzun zamandır aklımızda olan bir etkinliği hayata geçirdik. Bize geçmişten kalan bu nadide bölgeyi gelecek nesillere aktarmak için vatandaşlarımızda çevre bilincini, çevre duyarlılığını oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde daha duyarlı olmalarını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “150 kişilik bir grubun katılımıyla güzel bir etkinlik yapıldı. Çevrede bulunan çöpleri topladık. Vatandaşların bilhassa bu tür ortamlarda daha duyarlı olmaları lazım” diye konuştu.

Yürüyüş sonunda, Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı\'nda yetiştirilen sülünler doğaya salındı. Ayrıca, öğrenciler ve vatandaşlar barınakta bulunan ayıları ziyaret etti.

256 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Deniz seviyesinin altında bulunan Karacabey Longozu, her yıl binlerce mil kat ederek, Meksika Körfezi’nden gelen yılan balıklarının da en önemli yumurtlama merkezlerinden biri. Türkiye’de sadece 3 yerde bulunan ve subasar ormanı olarak tabir edilen Karacabey Longozu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Sürmeli kumkuşu, kıyı çamurçulluğu, yılan kartalları, yalıçapkını ve ak pelikanlar gibi nadir görülen türlerin de bulunduğu 256 kuş türünün yaşadığı longoz, çeşitli sürüngenlere ve zengin floraya ev sahipliği yapan bir ekosistemi bünyesinde barındırıyor.

Karacabey Longozu, Avrupa’da yok olan, bahar aylarında sular altında kalan, yaz aylarında ise suların çekilmesiyle muhteşem bir görüntüye kavuşan subasar ormanlarının Türkiye’deki en canlı örneği olarak biliniyor.

FOTOĞRAFLI